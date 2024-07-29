以黎邊境衝突將全面升級？各方緊急呼籲克制 真主黨高度戒備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-29 14:00

以色列佔領的戈蘭高地上的一個足球場，上周六（27 日）遭火箭彈襲擊，導致 12 名兒童和青少年死亡，44 人受傷，是以哈戰爭爆發以來以色列控制區傷亡最大的一次襲擊。

兩名安全人士透露，黎巴嫩武裝團體真主黨已經處於高度戒備狀態，並撤離了黎巴嫩南部和東部 Bekaa Valley 一些關鍵地點的人員和重要物資，以防以軍發動襲擊。

專家示警，如果以色列真的採取大規模軍事行動，這可能導致美國、伊朗等國被迫攪入中東這灘渾水。

美國國務卿布林肯周日呼籲各方保持克制，警告以色列和黎巴嫩兩國已經有很多人流離失所。這次襲擊激起了以色列政府的憤怒，可能導致該地區爆發全面衝突。

布林肯表示，支持以色列的懷疑，稱所有跡象表明這次襲擊是真主黨動手。

目前以色列認為，這是真主黨發動的襲擊，誓言要讓真主黨付出代價，但真主黨堅決否認這項指控。

聯合國秘書長古特雷斯也譴責了上周六的火箭彈襲擊，但他同時呼籲克制。英國對衝突進一步升級感到擔憂。中東地區大國埃及也認為，該襲擊可能演變為一場全面地區戰爭。

據《路透》報導，多家航空公司憂心以色列即將反擊真主黨，緊急取消與推遲部分前往黎巴嫩首都貝魯特的航班。

航班追蹤網站 Flightradar24 的數據顯示，德國漢莎航空（Lufthansa）及其歐洲之翼航空（Eurowings），取消 3 個周一午後前往貝魯特的班機。