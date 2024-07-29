盤中速報 - 三商電(2427)大跌7.1%，報28.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:08
三商電(2427-TW)29日13:08股價下跌2.15元，報28.15元，跌幅7.1%，成交3,008張。
三商電(2427-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。
近5日股價下跌1.62%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+498 張
- 外資買賣超：+128 張
- 投信買賣超：+374 張
- 自營商買賣超：-4 張
- 融資增減：-538 張
- 融券增減：+132 張
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