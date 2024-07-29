盤中速報 - 所羅門(2359)股價殺至跌停，跌停價147.0元，成交10,439張
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:03
所羅門(2359-TW)29日13:03下跌16元，股價跌停報147.0元，委買486張、委賣3張，成交10,439張。
主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日下跌4.7%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-776 張
- 外資買賣超：-850 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+74 張
- 融資增減：+963 張
- 融券增減：+218 張
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