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鉅亨速報

盤中速報 - 所羅門(2359)股價殺至跌停，跌停價147.0元，成交10,439張

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:03

所羅門(2359-TW)29日13:03下跌16元，股價跌停報147.0元，委買486張、委賣3張，成交10,439張。

主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日下跌4.7%。

所羅門(2359-TW)近5日股價上漲3.82%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-776 張
  • 外資買賣超：-850 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+74 張
  • 融資增減：+963 張
  • 融券增減：+218 張

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