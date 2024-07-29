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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團SHG-US的目標價調升至46.91元，幅度約4.06%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 12:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)提出目標價估值：中位數由45.08元上修至46.91元，調升幅度4.06%。其中最高估值56.29元，最低估值33.71元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予新韓金融集團評價：積極樂觀17位、保持中立3位、保守悲觀0位。

新韓金融集團今(29日)收盤價為41.9元。近5日股價上漲4.06%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SHG市場預估目標價

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