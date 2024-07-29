鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍圖醫藥(BPMC-US)EPS預估上修至-2.21元，預估目標價為125.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 12:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對藍圖醫藥(BPMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.3元上修至-2.21元，其中最高估值-1.32元，最低估值-3.96元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.32(-1.32)
|1.71
|5.87
|10.16
|最低值
|-3.96(-3.96)
|-3.98
|-2.41
|0.9
|平均值
|-2.3(-2.31)
|-1.63
|1.31
|4.57
|中位數
|-2.21(-2.3)
|-2.16
|0.8
|4.61
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.95億
|9.64億
|11.45億
|14.36億
|最低值
|4.00億
|5.51億
|7.71億
|9.38億
|平均值
|4.34億
|6.54億
|8.93億
|11.50億
|中位數
|4.24億
|6.30億
|8.83億
|11.42億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-7.27
|5.59
|-11.01
|-9.35
|-8.37
|營業收入
|6,651萬
|7.94億
|1.80億
|2.04億
|2.49億
詳細資訊請看美股內頁：
藍圖醫藥(BPMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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