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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍圖醫藥(BPMC-US)EPS預估上修至-2.21元，預估目標價為125.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 12:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對藍圖醫藥(BPMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.3元上修至-2.21元，其中最高估值-1.32元，最低估值-3.96元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.32(-1.32)1.715.8710.16
最低值-3.96(-3.96)-3.98-2.410.9
平均值-2.3(-2.31)-1.631.314.57
中位數-2.21(-2.3)-2.160.84.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.95億9.64億11.45億14.36億
最低值4.00億5.51億7.71億9.38億
平均值4.34億6.54億8.93億11.50億
中位數4.24億6.30億8.83億11.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-7.275.59-11.01-9.35-8.37
營業收入6,651萬7.94億1.80億2.04億2.49億

詳細資訊請看美股內頁：
藍圖醫藥(BPMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBPMC

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