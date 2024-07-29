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鉅亨速報 - Factset 最新調查：自由全球LBTYA-US的目標價調降至23.25元，幅度約3.13%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對自由全球(LBTYA-US)提出目標價估值：中位數由24元下修至23.25元，調降幅度3.13%。其中最高估值34元，最低估值15.5元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予自由全球評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀2位。

自由全球今(29日)收盤價為19.4元。近5日股價上漲3.13%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股LBTYA市場預估目標價

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