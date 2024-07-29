FBI首度證實：川普遇刺 右耳真的被子彈擊中

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-29 08:03

美國聯邦調查局（FBI）上周五（26 日）證實，共和黨總統候選人川普的右耳在本月 13 日發生的槍擊案中，確實被一顆子彈擊中。

據《美聯社》報導，FBI 表示：「擊中前總統川普耳朵的是一顆子彈，無論是完整的子彈，還是子彈碎片，都是從槍手的步槍發射出來的子彈。」

賓夕法尼亞州 20 歲男子克魯克斯，本月 13 日傍晚在該州巴特勒市舉行的川普造勢活動上，從距演講台約 140 公尺的一處建築屋頂朝川普連開數槍，導致川普右耳受傷，現場觀眾一人死亡，兩人重傷。克魯克斯被特勤局人員當場擊斃。

川普遇刺後，他是否被子彈擊中，以及槍擊案細節一直是美國民眾討論的焦點，FBI 的最新聲明，也是 FBI 試圖平息政治騷動的最新嘗試。

FBI 局長瑞伊（Christopher Wray）等執法官員曾公開表示，不清楚川普是被子彈擊中，還是被彈片擊中，亦或是其他原因。

一些官員質疑川普是否被子彈擊中，或者他是否被提詞機的玻璃碎片擊中，甚至他可能是躲避槍手時摔倒受傷。

川普則多次聲稱自己被一顆子彈擊中，他在 Truth Social 平台上寫道:「不幸的是，一顆子彈擊中我的耳朵，而且打得很重。」他還表示：「不是玻璃碎片，也不是彈片，醫院稱這是槍傷，事實也確實如此。難怪曾備受尊敬的 FBI，已經失去了美國人民的信任！」

川普競選團隊也否認其他可能性：「任何相信這種陰謀論的人，要嘛精神有問題，要嘛出於政治動機，故意兜售謊言。」

FBI 聲明曝光後，川普上周五在佛州一場活動上對此回應：「你們有看到 FBI 今天的道歉了嗎？這些人真是沒完沒了…… 我們接受他們的道歉。」