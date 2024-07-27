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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦信號公司(FSS-US)EPS預估上修至3.12元，預估目標價為86.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-27 02:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯邦信號公司(FSS-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.06元上修至3.12元，其中最高估值3.39元，最低估值3.03元，預估目標價為86.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.39(3.13)3.824.25
最低值3.03(3.03)3.274.21
平均值3.17(3.08)3.514.23
中位數3.12(3.06)3.44.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值19.04億20.58億22.04億
最低值18.61億19.10億21.76億
平均值18.73億19.95億21.90億
中位數18.74億20.03億21.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.761.561.631.972.56
營業收入12.21億11.31億12.13億14.35億17.23億

詳細資訊請看美股內頁：
聯邦信號公司(FSS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFSS

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