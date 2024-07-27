鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦信號公司(FSS-US)EPS預估上修至3.12元，預估目標價為86.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-27 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯邦信號公司(FSS-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.06元上修至3.12元，其中最高估值3.39元，最低估值3.03元，預估目標價為86.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.39(3.13)
|3.82
|4.25
|最低值
|3.03(3.03)
|3.27
|4.21
|平均值
|3.17(3.08)
|3.51
|4.23
|中位數
|3.12(3.06)
|3.4
|4.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19.04億
|20.58億
|22.04億
|最低值
|18.61億
|19.10億
|21.76億
|平均值
|18.73億
|19.95億
|21.90億
|中位數
|18.74億
|20.03億
|21.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.76
|1.56
|1.63
|1.97
|2.56
|營業收入
|12.21億
|11.31億
|12.13億
|14.35億
|17.23億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦信號公司(FSS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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