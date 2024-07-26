鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為70.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.18元下修至1.14元，其中最高估值1.45元，最低估值0.63元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.45(1.52)
|3.2
|4.27
|4.97
|最低值
|0.63(0.68)
|1.65
|2.08
|2.53
|平均值
|1.12(1.14)
|2.12
|3.13
|4.1
|中位數
|1.14(1.18)
|2.07
|3.19
|4.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|123.57億
|134.12億
|143.41億
|155.25億
|最低值
|118.42億
|122.88億
|132.76億
|138.71億
|平均值
|121.32億
|128.64億
|138.93億
|148.42億
|中位數
|121.37億
|128.95億
|139.20億
|149.34億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|91.27億
|141.45億
|137.08億
|122.18億
|120.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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