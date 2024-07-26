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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為70.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:15

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.18元下修至1.14元，其中最高估值1.45元，最低估值0.63元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.45(1.52)3.24.274.97
最低值0.63(0.68)1.652.082.53
平均值1.12(1.14)2.123.134.1
中位數1.14(1.18)2.073.194.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值123.57億134.12億143.41億155.25億
最低值118.42億122.88億132.76億138.71億
平均值121.32億128.64億138.93億148.42億
中位數121.37億128.95億139.20億149.34億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入91.27億141.45億137.08億122.18億120.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSW

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