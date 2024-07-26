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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠而浦(WHR-US)EPS預估下修至12.19元，預估目標價為109.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 20:18

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對惠而浦(WHR-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.42元下修至12.19元，其中最高估值13.08元，最低估值10.8元，預估目標價為109.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.08(13.51)15.651716.63
最低值10.8(11.53)11.0512.1516.63
平均值12.05(12.46)12.9914.8516.63
中位數12.19(12.42)13.1314.5916.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值169.84億167.05億171.51億178.25億
最低值165.82億159.06億164.14億178.25億
平均值168.01億163.45億169.02億178.25億
中位數168.44億163.38億170.22億178.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS18.4517.0728.36-27.188.72
營業收入204.23億194.49億219.83億197.24億194.57億

詳細資訊請看美股內頁：
惠而浦(WHR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWHR

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