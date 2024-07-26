鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠而浦(WHR-US)EPS預估下修至12.19元，預估目標價為109.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 20:18
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對惠而浦(WHR-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.42元下修至12.19元，其中最高估值13.08元，最低估值10.8元，預估目標價為109.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.08(13.51)
|15.65
|17
|16.63
|最低值
|10.8(11.53)
|11.05
|12.15
|16.63
|平均值
|12.05(12.46)
|12.99
|14.85
|16.63
|中位數
|12.19(12.42)
|13.13
|14.59
|16.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|169.84億
|167.05億
|171.51億
|178.25億
|最低值
|165.82億
|159.06億
|164.14億
|178.25億
|平均值
|168.01億
|163.45億
|169.02億
|178.25億
|中位數
|168.44億
|163.38億
|170.22億
|178.25億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|18.45
|17.07
|28.36
|-27.18
|8.72
|營業收入
|204.23億
|194.49億
|219.83億
|197.24億
|194.57億
詳細資訊請看美股內頁：
惠而浦(WHR-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meritage住宅(MTH-US)EPS預估上修至20.48元，預估目標價為198.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為52.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lear Corp.(LEA-US)EPS預估下修至13元，預估目標價為150.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為9.17元。
鉅亨號貼文看更多
下一篇