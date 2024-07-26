〈貴金屬盤後〉美股走疲 投資人趁黃金大漲後套現 金價觸及2周低點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-26 06:47

黃金價格周四 (25 日) 跌至 2 周多以來的最低點，因投資者趁近期金價上漲後獲利了結，同時交易者也等待美國經濟數據，以更清楚了解聯準會 (Fed) 的降息時間點。

現貨黃金下跌 1.8%，至每盎司 2355.22 美元，觸及 7 月 9 日以來的最低點。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 2.6%，收每盎司 2353.50 美元。

Marex 分析師 Edward Meir 指出，美股疲軟當然會引發一些獲利了結的交易，而非僅是拋售。

此外，美官方周四公布美國第二季國內生產毛額 (GDP) 增長 2.8%，為第一季增長率 1.4% 的兩倍，也高於《華爾街日報》調查的經濟學家預測的 2.1%。

Teucrium Trading 投資組合專家 Jake Hanley 認為，強勁的 GDP 或許會減低 Fed 降息緊迫性，從而延長維持利率在高位的時間，不利於黃金。

由於對聯準會 9 月降息的樂觀情緒不斷增強，黃金價格上周創下 2483.60 美元的歷史新高。

紐約 Fed 前行長 Bill Dudley 周三在彭博社專欄中引述最近的就業數據表示，Fed 下周就應該降息。

根據 CME FedWatch 工具，市場認為 9 月降息的可能性為 100%。由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，從而提升黃金對投資人的吸引力。

投資者目前期待周五公布的 6 月個人消費支出 (PCE) 數據，以尋找聯準會 (Fed) 降息路徑的線索。

High Ridge Futures. 替代類投資和交易總監 David Meger 表示：「近期黃金和白銀市場一直急劇上漲，這是多頭結算和近期漲勢後的獲利了結雙雙作用下，加劇了拋售力道。」

City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 認為，對黃金價格影響最大的是「各種風險資產的突然下跌」，因為近年來黃金不斷上漲，若風險資產突然大跌，投資者可能轉向黃金市場套現。但他認為，黃金的下行空間有限，且看漲趨勢預計很快就會恢復。

另外，周四公布的 GDP 數據，Razaqzada 解讀這是「好壞摻半或偏弱的數據」，因其表明通膨壓力和經濟活動正在減弱，為 Fed 今年兩次降息鋪平了道路。

與此同時，香港政府統計處周四公布，由於近期金價飆升打壓金飾需求，中國 6 月透過香港的黃金淨進口量較上月減少 18%。

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