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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為52.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 20:18

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.36元上修至2.4元，其中最高估值3.09元，最低估值1.35元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.09(3.09)4.925.193.75
最低值1.35(1.35)2.673.43.15
平均值2.34(2.31)3.824.353.45
中位數2.4(2.36)3.844.393.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值61.31億68.93億68.57億65.02億
最低值57.46億60.10億60.54億65.02億
平均值59.50億63.65億64.17億65.02億
中位數59.52億63.90億64.04億65.02億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.861.783.904.493.99
營業收入33.64億35.84億47.36億65.12億67.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSDAR

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