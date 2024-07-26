鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為52.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 20:18
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.36元上修至2.4元，其中最高估值3.09元，最低估值1.35元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.09(3.09)
|4.92
|5.19
|3.75
|最低值
|1.35(1.35)
|2.67
|3.4
|3.15
|平均值
|2.34(2.31)
|3.82
|4.35
|3.45
|中位數
|2.4(2.36)
|3.84
|4.39
|3.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61.31億
|68.93億
|68.57億
|65.02億
|最低值
|57.46億
|60.10億
|60.54億
|65.02億
|平均值
|59.50億
|63.65億
|64.17億
|65.02億
|中位數
|59.52億
|63.90億
|64.04億
|65.02億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.86
|1.78
|3.90
|4.49
|3.99
|營業收入
|33.64億
|35.84億
|47.36億
|65.12億
|67.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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