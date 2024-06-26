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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估下修至2.5元，預估目標價為55.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:01

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.57元下修至2.5元，其中最高估值3.5元，最低估值1.76元，預估目標價為55.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.5(3.5)4.925.225.45
最低值1.76(1.76)2.673.874.52
平均值2.61(2.68)3.984.734.9
中位數2.5(2.57)4.094.874.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值62.11億68.91億68.57億72.48億
最低值57.46億60.10億60.54億62.51億
平均值59.74億63.93億64.65億67.49億
中位數59.65億64.01億64.86億67.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.861.783.904.493.99
營業收入33.64億35.84億47.36億65.12億67.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDAR

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