鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估下修至2.5元，預估目標價為55.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:01
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.57元下修至2.5元，其中最高估值3.5元，最低估值1.76元，預估目標價為55.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.5(3.5)
|4.92
|5.22
|5.45
|最低值
|1.76(1.76)
|2.67
|3.87
|4.52
|平均值
|2.61(2.68)
|3.98
|4.73
|4.9
|中位數
|2.5(2.57)
|4.09
|4.87
|4.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|62.11億
|68.91億
|68.57億
|72.48億
|最低值
|57.46億
|60.10億
|60.54億
|62.51億
|平均值
|59.74億
|63.93億
|64.65億
|67.49億
|中位數
|59.65億
|64.01億
|64.86億
|67.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.86
|1.78
|3.90
|4.49
|3.99
|營業收入
|33.64億
|35.84億
|47.36億
|65.12億
|67.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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