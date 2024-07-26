盤中速報 - 鑫科(3663)大漲7.34%，報71.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:37
鑫科(3663-TW)26日10:37股價上漲4.9元，報71.7元，漲幅7.34%，成交11,773張。
鑫科(3663-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售。
近5日股價上漲7.4%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,257 張
- 外資買賣超：-1,287 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+30 張
- 融資增減：+663 張
- 融券增減：+293 張
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