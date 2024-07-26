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鉅亨速報

盤中速報 - 瑞智(4532)大漲7.17%，報29.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:21

瑞智(4532-TW)26日10:21股價上漲2元，報29.9元，漲幅7.17%，成交4,130張。

瑞智(4532-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為其他機械製造業(壓縮機、機械零組件)。發電、輸電、配電機械製造業。電器製造業、製造輸出業。

近5日股價下跌3.29%，集中市場加權指數下跌2.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+972 張
  • 外資買賣超：+723 張
  • 投信買賣超：+177 張
  • 自營商買賣超：+72 張
  • 融資增減：-154 張
  • 融券增減：+8 張

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