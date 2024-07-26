盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額36.76億
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:19
台股今日光電業類股表現強勁，26日10:19相關指數上漲2.1%，總成交額36.76億元，大盤占比7.87%。
該產業上漲家數11、下跌家數37、平盤家數0。領漲個股友輝(4933-TW)26日10:15股價上漲6.9元，報76.7元，漲幅9.89%。
光電類指數近5日下跌3.63%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.63%
|-3.39%
|近一月
|+5.47%
|-0.27%
|近三月
|+15.36%
|+10.27%
|近六月
|+29.78%
|+14.2%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 及成(3095)急跌-3.23%報77.8元，成交213張
- 盤中速報 - 鑫科(3663)大漲7.34%，報71.7元
- 盤中速報 - 晟銘電(3013)大漲7.42%，報123元
- 盤中速報 - 德微(3675)股價殺至跌停，跌停價298.5元，成交757張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇