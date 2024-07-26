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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額36.76億

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:19

台股今日光電業類股表現強勁，26日10:19相關指數上漲2.1%，總成交額36.76億元，大盤占比7.87%。

該產業上漲家數11、下跌家數37、平盤家數0。領漲個股友輝(4933-TW)26日10:15股價上漲6.9元，報76.7元，漲幅9.89%。

光電類指數近5日下跌3.63%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.63% -3.39%
近一月 +5.47% -0.27%
近三月 +15.36% +10.27%
近六月 +29.78% +14.2%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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