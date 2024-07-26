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鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠控股CCK-US的目標價調升至100元，幅度約4.17%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:17

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對皇冠控股(CCK-US)提出目標價估值：中位數由96元上修至100元，調升幅度4.17%。其中最高估值120元，最低估值88元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予皇冠控股評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀0位。

皇冠控股今(26日)收盤價為84.9元。近5日股價上漲4.17%，標普指數下跌2.62%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CCK市場預估目標價

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