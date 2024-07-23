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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至58元，幅度約5.45%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 00:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至58元，調升幅度5.45%。其中最高估值75元，最低估值51元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Celestica, Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀1位。

Celestica, Inc.今(23日)收盤價為56.45元。近5日股價下跌5.45%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CLS市場預估目標價

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Celestica, Inc.57.381.56%

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