盤中速報 - 東捷(8064)大跌7.08%，報55.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:27
東捷(8064-TW)26日09:27股價下跌4.2元，報55.1元，跌幅7.08%，成交3,694張。
東捷(8064-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。
近5日股價上漲7.62%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,787 張
- 外資買賣超：-2,791 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
- 融資增減：+812 張
- 融券增減：+178 張
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