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鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至11.82元，預估目標價為320元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 14:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.52元上修至11.82元，其中最高估值12.94元，最低估值10.53元，預估目標價為320元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.94(12.94)15.1816.13
最低值10.53(10.53)12.9714.55
平均值11.64(11.59)14.2515.57
中位數11.82(11.52)14.3816.03

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值22,479,54026,129,96027,634,650
最低值20,509,00022,704,74026,382,000
平均值21,255,52024,695,27027,176,500
中位數21,123,00024,662,16027,512,850

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.4512.149.965.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,676,04322,067,24217,584,02315,532,543

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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