盤中速報 - 凌陽創新(5236)急拉3.53%報161.5元，成交162張
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:16
凌陽創新(5236-TW)近5分K漲速3.53%，26日09:16報161.5元，成交162張，今日漲幅為1.89％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凌陽創新(5236-TW)近5日股價下跌1.86%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌5.47%。櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-695 張
- 外資買賣超：-536 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-159 張
- 融資增減：-417 張
- 融券增減：-2 張
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