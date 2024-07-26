盤中速報 - 欣巴巴(9906)大漲7.27%，報177元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:13
欣巴巴(9906-TW)26日09:13股價上漲12元，報177.0元，漲幅7.27%，成交2,576張。
欣巴巴(9906-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。
近5日股價上漲11.49%，集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+196 張
- 外資買賣超：+251 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-55 張
- 融資增減：-678 張
- 融券增減：+572 張
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