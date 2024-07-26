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鉅亨速報

盤中速報 - 川湖(2059)急拉3.21%報1130.0元，成交243張

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:13

川湖(2059-TW)近5分K漲速3.21%，26日09:13報1130.0元，成交243張，今日跌幅為3.42％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

川湖(2059-TW)近5日股價下跌2.5%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業下跌2.89%。集中市場加權指數下跌2.25%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-201 張
  • 外資買賣超：-163 張
  • 投信買賣超：-86 張
  • 自營商買賣超：+48 張
  • 融資增減：+310 張
  • 融券增減：-21 張

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