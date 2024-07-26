盤中速報 - 川湖(2059)急拉3.21%報1130.0元，成交243張
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:13
川湖(2059-TW)近5分K漲速3.21%，26日09:13報1130.0元，成交243張，今日跌幅為3.42％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
川湖(2059-TW)近5日股價下跌2.5%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業下跌2.89%。集中市場加權指數下跌2.25%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-201 張
- 外資買賣超：-163 張
- 投信買賣超：-86 張
- 自營商買賣超：+48 張
- 融資增減：+310 張
- 融券增減：-21 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 合騏(8937)大漲7.1%，報39.2元
- 盤中速報 - 易飛網(2734)急拉3.45%報33.0元，成交14張
- 盤中速報 - 雅茗-KY(2726)急拉5.12%報34.0元，成交67張
- 盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額45.38億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇