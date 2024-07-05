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鉅亨速報

營收速報 - 川湖(2059)6月營收8.54億元年增率高達101.43％

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 15:15

川湖(2059-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣8.54億元，年增率101.43%，月增率-1.71%。

今年1-6月累計營收為44.54億元，累計年增率79.97%。

最新價為1375元，近5日股價上漲9.27%，相關零組件業上漲1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+588 張
  • 外資買賣超：+428 張
  • 投信買賣超：-35 張
  • 自營商買賣超：+195 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 8.54億 101% -2%
24/5 8.68億 94% 9%
24/4 7.95億 80% 2%
24/3 7.76億 68% 53%
24/2 5.06億 68% -23%
24/1 6.56億 64% 3%

川湖(2059-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發、設計、製造和銷售伺服器等用導軌及其週邊零組件生產及買賣。鉸鏈(筆記型電腦鉸鏈)及其零組件之製造生產及買賣。滑軌之製造生產及買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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