營收速報 - 川湖(2059)6月營收8.54億元年增率高達101.43％
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 15:15
今年1-6月累計營收為44.54億元，累計年增率79.97%。
最新價為1375元，近5日股價上漲9.27%，相關零組件業上漲1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+588 張
- 外資買賣超：+428 張
- 投信買賣超：-35 張
- 自營商買賣超：+195 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|8.54億
|101%
|-2%
|24/5
|8.68億
|94%
|9%
|24/4
|7.95億
|80%
|2%
|24/3
|7.76億
|68%
|53%
|24/2
|5.06億
|68%
|-23%
|24/1
|6.56億
|64%
|3%
川湖(2059-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發、設計、製造和銷售伺服器等用導軌及其週邊零組件生產及買賣。鉸鏈(筆記型電腦鉸鏈)及其零組件之製造生產及買賣。滑軌之製造生產及買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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