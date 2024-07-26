盤中速報 - 羅昇(8374)急跌-3.8%報126.5元，成交1,288張
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:10
羅昇(8374-TW)近5分K跌速3.8%，26日09:10報126.5元，成交1,288張，今日跌幅為4.17％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
羅昇(8374-TW)近5日股價上漲15.79%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌1.21%。集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-647 張
- 外資買賣超：-609 張
- 投信買賣超：+241 張
- 自營商買賣超：-279 張
- 融資增減：+613 張
- 融券增減：+203 張
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