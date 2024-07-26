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鉅亨速報

盤中速報 - 羅昇(8374)急跌-3.8%報126.5元，成交1,288張

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:10

羅昇(8374-TW)近5分K跌速3.8%，26日09:10報126.5元，成交1,288張，今日跌幅為4.17％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

羅昇(8374-TW)近5日股價上漲15.79%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌1.21%。集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-647 張
  • 外資買賣超：-609 張
  • 投信買賣超：+241 張
  • 自營商買賣超：-279 張
  • 融資增減：+613 張
  • 融券增減：+203 張

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