內需成長續疲！陸將砸重金刺激消費與設備更新 近1.3兆資金八月底到位

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:06

中國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 0.2%，不及市場預期且連 5 月微幅成長，顯示整體需求低迷，亟需政府進一步支持，而與此同時，中國發改委週四 (25 日) 在官網公布消息，將安排 3000 億人民幣左右 (約 1.27 兆台幣) 超長期特別國債資金，加強支援大規模設備更新和消費品以舊換新。

根據中國國家發改委、財政部印發的《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》(下稱《若干措施》)，中國將強化中央和地方聯動，支援地方消費品以舊換新的人民幣 1500 億元資金，以及支持設備更新專案的首批已審核專案約 500 億元資金近日就會下達，並打算在 8 月底前把 3000 億元左右資金全部下達。

中國國家發改委副主任趙辰昕表示，《若干措施》在現行「兩新」工作格局和政策體系基礎上，進一步加大支援力度，大幅度擴大支援大規模設備更新和消費品以舊換新的範圍。

在設備更新方面，在原有的工業、環境基礎設施、交通運輸、物流、教育、文旅、醫療等 7 個領域設備更新和回收循環利用的基礎之上，將超長期特別國債支援範圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域設備更新，以及重點行業節能降碳和安全改造。

在消費品以舊換新方面，將個人消費者乘用車置換更新，家電產品和電動自行車以舊換新，舊屋裝修、廚衛改造、居家適老化改造的物品材料購置等，一併納入超長期特別國債資金支援範圍，以更好滿足居民消費升級需求，不斷提高居民生活的品質。

趙辰昕指出，在設備更新方面，安排近 1500 億元資金，目前具體測算大約 1480 億人民幣的超長期特別國債資金支持設備更新，將充分考慮不同領域、不同類型項目的特點，降低資金申報的門檻，有效支援單體規模小、但是點多量大面廣的設備更新和技術改造。

趙辰昕介紹，《若干措施》進一步加大對重點領域更新換新的補貼力度；在汽車報廢更新方面，對符合條件的汽車報廢更新，將補貼標準由此前的購買新能源乘用車補貼人民幣 1 萬元、購買燃油乘用車補貼 7000 元，分別提高到 2 萬元和 1.5 萬元，都增長了一倍及以上。

家電產品方面，對個人消費者購買 2 級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調等 8 類家電產品，給予產品銷售價格的 15% 補貼；對購買 1 級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予 5% 的補貼。

趙辰昕介紹，汽車、家電等大宗消費品消費規模大、拉動效應強，是推進消費品以舊換新的重點領域。《若干措施》突出重點，加大對這兩個領域的支援力度。

趙辰昕認為，《若干措施》結合當前消費市場的新情況新特點，非常有針對性地加大對消費品以舊換新支援力度，相信一定會對今年下半年消費市場產生積極的影響和正向的作用，更好滿足人民群眾對高品質生活的需求。

趙辰昕還說，此次從超長期特別國債中拿出 3000 億元左右資金，其中 1500 億元左右資金直接下達給地方，目的就是讓各地區更有底氣、更有能力，更好發揮地方的主動性、創造性，因地制宜支持消費品以舊換新，更好釋放消費潛力。