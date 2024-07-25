鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞迪安保險集團RDN-US的目標價調升至33.7元，幅度約3.06%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對瑞迪安保險集團(RDN-US)提出目標價估值：中位數由32.7元上修至33.7元，調升幅度3.06%。其中最高估值36元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予瑞迪安保險集團評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀1位。
瑞迪安保險集團今(25日)收盤價為36.25元。近5日股價上漲3.06%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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