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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估上修至8.75元，預估目標價為190.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國包裝(PKG-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.6元上修至8.75元，其中最高估值9.25元，最低估值8.25元，預估目標價為190.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.25(9.25)11.1511.7212.64
最低值8.25(8.25)9.3810.512.64
平均值8.73(8.71)10.110.9112.64
中位數8.75(8.6)9.9510.512.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值82.38億87.59億90.71億93.95億
最低值79.56億81.62億86.17億93.95億
平均值81.21億84.91億88.15億93.95億
中位數81.30億85.17億87.56億93.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.344.848.8311.038.48
營業收入69.64億66.58億77.30億84.78億78.02億

詳細資訊請看美股內頁：
美國包裝(PKG-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKG

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