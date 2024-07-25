盤後速報 - 醫揚(6569)下週(8月1日)除權息6.5元，預估參考價222.63元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
醫揚(6569-TW)下週(8月1日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5元，股票股利1.5元，合計股利6.5元。
以今日(7月23日)收盤價261.00元計算，預估參考價為222.63元，權息值合計為38.37元，股息殖利率1.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
醫揚(6569-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療用電腦設計、製造及銷售。其他零組件買賣。近5日股價下跌0.76%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|261.00
|4.9967
|1.91%
|1.499
|2023/07/04
|141.5
|4.9959
|3.53%
|0.0
|2022/06/29
|101.5
|4.0
|3.94%
|0.0
|2021/08/24
|133.0
|5.5
|4.14%
|1.0
|2020/08/05
|179.5
|6.0
|3.34%
|2.5
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