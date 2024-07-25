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鉅亨速報

盤後速報 - 醫揚(6569)下週(8月1日)除權息6.5元，預估參考價222.63元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

醫揚(6569-TW)下週(8月1日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5元，股票股利1.5元，合計股利6.5元。

以今日(7月23日)收盤價261.00元計算，預估參考價為222.63元，權息值合計為38.37元，股息殖利率1.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

醫揚(6569-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療用電腦設計、製造及銷售。其他零組件買賣。近5日股價下跌0.76%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 261.00 4.9967 1.91% 1.499
2023/07/04 141.5 4.9959 3.53% 0.0
2022/06/29 101.5 4.0 3.94% 0.0
2021/08/24 133.0 5.5 4.14% 1.0
2020/08/05 179.5 6.0 3.34% 2.5

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