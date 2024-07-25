盤後速報 - 友輝(4933)下週(8月1日)除息2.98元，預估參考價66.82元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
友輝(4933-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.98元。
以今日(7月23日)收盤價69.80元計算，預估參考價為66.82元，息值合計為2.98元，股息殖利率4.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
友輝(4933-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD背光模組零組件-聚光片。近5日股價下跌3.59%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|69.80
|2.9771
|4.27%
|0.0
|2023/08/01
|38.2
|2.9113
|7.62%
|0.0
|2022/08/03
|36.8
|3.3174
|9.01%
|0.0
|2021/08/03
|40.15
|2.1875
|5.45%
|0.0
|2020/07/29
|25.0
|1.0854
|4.34%
|0.0
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