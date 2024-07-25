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鉅亨速報

盤後速報 - 友輝(4933)下週(8月1日)除息2.98元，預估參考價66.82元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

友輝(4933-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.98元。

以今日(7月23日)收盤價69.80元計算，預估參考價為66.82元，息值合計為2.98元，股息殖利率4.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

友輝(4933-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD背光模組零組件-聚光片。近5日股價下跌3.59%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 69.80 2.9771 4.27% 0.0
2023/08/01 38.2 2.9113 7.62% 0.0
2022/08/03 36.8 3.3174 9.01% 0.0
2021/08/03 40.15 2.1875 5.45% 0.0
2020/07/29 25.0 1.0854 4.34% 0.0

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