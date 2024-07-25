盤後速報 - 先益(3531)下週(8月1日)除息1.7元，預估參考價31.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
先益(3531-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。
以今日(7月23日)收盤價32.70元計算，預估參考價為31.0元，息值合計為1.7元，股息殖利率5.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
先益(3531-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LED中小尺寸背光模組。發光二極體指示燈、顯示器。其他電子產品(LED應用燈組、紅外線發射二極體...)。近5日股價下跌0.61%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|32.70
|1.7
|5.2%
|0.0
|2023/07/27
|30.5
|2.0
|6.56%
|0.0
|2022/07/27
|23.15
|1.2
|5.18%
|0.0
|2021/08/26
|22.55
|1.0
|4.43%
|0.0
|2020/07/28
|24.25
|1.8
|7.42%
|0.0
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