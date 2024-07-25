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鉅亨速報

盤後速報 - 先益(3531)下週(8月1日)除息1.7元，預估參考價31.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

先益(3531-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。

以今日(7月23日)收盤價32.70元計算，預估參考價為31.0元，息值合計為1.7元，股息殖利率5.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

先益(3531-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LED中小尺寸背光模組。發光二極體指示燈、顯示器。其他電子產品(LED應用燈組、紅外線發射二極體...)。近5日股價下跌0.61%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 32.70 1.7 5.2% 0.0
2023/07/27 30.5 2.0 6.56% 0.0
2022/07/27 23.15 1.2 5.18% 0.0
2021/08/26 22.55 1.0 4.43% 0.0
2020/07/28 24.25 1.8 7.42% 0.0

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