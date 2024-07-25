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鉅亨速報

盤後速報 - 聚積(3527)下週(8月1日)除息2元，預估參考價90.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

聚積(3527-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月23日)收盤價92.00元計算，預估參考價為90.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

聚積(3527-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路之設計。近5日股價下跌1.92%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 92.00 2.0 2.17% 0.0
2023/07/21 101.0 4.0 3.96% 0.0
2022/07/06 118.0 8.0 6.78% 0.0
2021/08/31 245.5 2.0 0.81% 0.0
2020/09/08 92.5 4.1456 4.48% 0.0

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