鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑坦德銀行(SAN-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為6.14元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對桑坦德銀行(SAN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.8元，其中最高估值0.88元，最低估值0.71元，預估目標價為6.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.88(0.88)
|0.97
|1.02
|0.89
|最低值
|0.71(0.71)
|0.76
|0.78
|0.87
|平均值
|0.8(0.8)
|0.84
|0.88
|0.88
|中位數
|0.8(0.79)
|0.84
|0.88
|0.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|674.34億
|692.08億
|715.48億
|706.99億
|最低值
|647.18億
|644.53億
|658.69億
|701.81億
|平均值
|662.58億
|671.31億
|689.83億
|704.40億
|中位數
|663.61億
|674.00億
|691.44億
|704.40億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.39
|-0.61
|0.52
|0.57
|0.71
|營業收入
|891.10億
|735.88億
|781.61億
|983.54億
|1,368.08億
詳細資訊請看美股內頁：
桑坦德銀行(SAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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