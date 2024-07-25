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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑坦德銀行(SAN-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為6.14元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對桑坦德銀行(SAN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.8元，其中最高估值0.88元，最低估值0.71元，預估目標價為6.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.88(0.88)0.971.020.89
最低值0.71(0.71)0.760.780.87
平均值0.8(0.8)0.840.880.88
中位數0.8(0.79)0.840.880.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值674.34億692.08億715.48億706.99億
最低值647.18億644.53億658.69億701.81億
平均值662.58億671.31億689.83億704.40億
中位數663.61億674.00億691.44億704.40億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.39-0.610.520.570.71
營業收入891.10億735.88億781.61億983.54億1,368.08億

詳細資訊請看美股內頁：
桑坦德銀行(SAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAN

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