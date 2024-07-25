陸500強企業揭曉！中國國家電網居首鴻海第7 最大民營企業是它

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:16

美國財經雜誌《Fortune》今 (25) 日公佈中國 500 強排行榜，今年上榜的 500 家中國企業在 2023 年的總營收年減約 3% 至 14.6 兆美元，淨利年減約 1.5% 至 7,064 億美元。今年上榜企業的年營收門檻約為 37.4 億美元，較去年門檻提升約 9%。

中國國家電網有限公司以 5,459 億美元的營收位居榜首，中國石化和中國石油分列二、三名，第四的則是中國建築集團，中國工商銀行排名上升 1 位居第五，第六則是中國建設銀行，蘋果最大代工企業鴻海則下降 2 位至第 7，但仍是排名最高的台灣公司，之後依序是中國農業銀行、中國鐵路工程集團與中國銀行

由於中國平安保險下降 5 名至第 14 位，今年前十強中沒有民營企業，位列第 13 名的京東集團則成為排位最高的民營企業。

今年一共有 60 家新上榜和重新上榜公司，新上榜公司中排位最高的是杭實集團，位列第 103 位。得益於旅遊熱潮，攜程去年營收成長 122%，以超過 62 億美元的營收位列第 351 位，再次重回中國 500 大企業之列。

此外，新能源領域的兩家重量級公司，排名也較上年持續大幅提升，比亞迪上升 26 位至第 40 名，寧德時代上升 18 位至第 68 名，排名較去年上升 18 位。作為造車新勢力代表的理想也上升 140 位至第 184 名，是此次排名躍升幅度最大的公司，且在去年轉虧為盈。

在獲利方面，最賺錢的 10 家公司中，前 4 名分別是工銀、建行、農行和中行，交通銀行亦在十大之列。除這五家商業銀行和中石油、中移動、中海油外，兩家私營企業也進入前十名，其中台積公司以 273.5 億美元淨利排第 5 名，騰訊排在第 8 位。這 10 家公司去年總利潤約為 2847 億美元，約佔上榜公司利潤總和四成。

淨利方面，前十家公司中有三家來自飲料行業中的酒企，分別是貴州茅台、瀘州老窖和山西汾酒，其中貴州茅台以逾 49% 的獲利率在淨利榜中居首。

但此次中國 500 強排行榜中共有 57 家上榜公司未能獲利，前 10 家虧損公司中有 1 家化學品公司、2 家車廠和 7 家房地產公司。

以產業別來分，今年上榜數量最多的行業是金屬產品行業，共 55 家公司上榜，上榜公司收入總額達 1.3 兆美元。