美司法部敲定波音認罪協議細節 至少罰款2.4億美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:50

在美國檢察官認定波音 (BA-US) 違反了兩起 737 Max 客機致命空難的延期起訴協議後，美國司法部已與這家全球飛機製造商敲定新的認罪協議細節。

媒體報導，根據周三向德州聯邦法院提交的認罪協議，波音將支付 2.436 億美元的罰款，原因是該公司在 2018 年和 2019 年導致 346 人死亡的墜機事件中，其軟體方面誤導航空監管機構。

這家飛機巨頭本月稍早原則上同意認罪，還需要在其合規安全計畫上投資 4.55 億美元，並任命一名獨立的合規監察員，它還將受到法庭監督的 3 年緩刑。

協議須經美國地區法官 Reed O’Connor 批准，他將給墜機受害者家屬的律師 7 天的時間，來對該協議提出反對意見。

波音公司在一份聲明中表示：「波音公司和司法部已向聯邦法院提交了一份詳細的認罪協議，該協議尚待法院批准。」

「我們將繼續與監管機構透明地合作，在波音公司採取重大行動，進一步加強我們的安全、品質和合規計畫。」

該協議是在美國司法部於 5 月宣布該飛機巨頭因未能改進其合規和道德計畫而違反其避免起訴的協議後達成的。

根據 2021 年協議，波音公司支付了 25 億美元的罰款和賠償，以換取免受刑事起訴。美國司法部在法庭文件中表示，波音公司對潛在風險的工作實踐視而不見，並且未能確保適當的記錄保存，違反了協議。