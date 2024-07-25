鉅亨速報 - Factset 最新調查：Weatherford International plc - New(WFRD-US)EPS預估下修至6.91元，預估目標價為155.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Weatherford International plc - New(WFRD-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.18元下修至6.91元，其中最高估值8.28元，最低估值6.77元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.28(8.13)
|9.92
|10.71
|最低值
|6.77(6.81)
|7.62
|9.92
|平均值
|7.13(7.23)
|8.81
|10.21
|中位數
|6.91(7.18)
|8.82
|9.99
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|57.76億
|62.62億
|63.46億
|最低值
|52.72億
|57.03億
|63.11億
|平均值
|56.83億
|61.29億
|63.28億
|中位數
|57.32億
|62.04億
|63.28億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-27.44
|-6.43
|0.36
|5.66
|營業收入
|52.15億
|36.85億
|36.45億
|43.31億
|51.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Weatherford International plc - New(WFRD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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