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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Weatherford International plc - New(WFRD-US)EPS預估下修至6.91元，預估目標價為155.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Weatherford International plc - New(WFRD-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.18元下修至6.91元，其中最高估值8.28元，最低估值6.77元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.28(8.13)9.9210.71
最低值6.77(6.81)7.629.92
平均值7.13(7.23)8.8110.21
中位數6.91(7.18)8.829.99

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值57.76億62.62億63.46億
最低值52.72億57.03億63.11億
平均值56.83億61.29億63.28億
中位數57.32億62.04億63.28億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---27.44-6.430.365.66
營業收入52.15億36.85億36.45億43.31億51.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Weatherford International plc - New(WFRD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWFRD

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