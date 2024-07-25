鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保THC-US的目標價調升至154元，幅度約6.21%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對泰尼特健保(THC-US)提出目標價估值：中位數由145元上修至154元，調升幅度6.21%。其中最高估值185元，最低估值112元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予泰尼特健保評價：積極樂觀19位、保持中立4位、保守悲觀0位。
泰尼特健保今(25日)收盤價為145.34元。近5日股價上漲6.21%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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