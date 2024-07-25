鉅亨速報 - Factset 最新調查：金德摩根KMI-US的目標價調升至22元，幅度約4.76%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對金德摩根(KMI-US)提出目標價估值：中位數由21元上修至22元，調升幅度4.76%。其中最高估值24元，最低估值19元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予金德摩根評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀1位。
金德摩根今(25日)收盤價為21.05元。近5日股價上漲4.76%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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