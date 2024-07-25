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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司PB-US的目標價調升至73.5元，幅度約4.26%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)提出目標價估值：中位數由70.5元上修至73.5元，調升幅度4.26%。其中最高估值80元，最低估值66元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Prosperity Bancshares公司評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Prosperity Bancshares公司今(25日)收盤價為71.24元。近5日股價上漲4.26%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股PB市場預估目標價

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