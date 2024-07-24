盤中速報 - 費城半導體大跌3.15%，報5227.71點
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 23:30
截至台北時間24日11:15，費城半導體下跌170.19點（或3.15%），暫報5227.71點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7%
- 近 1 月：-2.54%
- 近 3 月：+20.52%
- 近 6 月：+22.26%
- 今年以來：+29.28%
焦點個股
費城半導體成分股以Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)領跌。Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌9.11%；高通(QCOM-US)下跌5.15%；博通(AVGO-US)下跌4.87%；台積電(TSM-US)下跌4.69%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌4.25%。
部分成分股表現相對穩健，德州儀器(TXN-US)上漲0.4%。
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