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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌3.15%，報5227.71點

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 23:30

截至台北時間24日11:15，費城半導體下跌170.19點（或3.15%），暫報5227.71點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7%
  • 近 1 月：-2.54%
  • 近 3 月：+20.52%
  • 近 6 月：+22.26%
  • 今年以來：+29.28%

焦點個股

費城半導體成分股以Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)領跌。Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌9.11%；高通(QCOM-US)下跌5.15%；博通(AVGO-US)下跌4.87%；台積電(TSM-US)下跌4.69%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌4.25%。

部分成分股表現相對穩健，德州儀器(TXN-US)上漲0.4%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5226.529-3.17%
Allegro Microsystems Inc.25.455-7.97%
高通183.11-5.30%
博通155.71-4.92%
台積電162.26-4.45%
Axcelis Technologies Inc129.97-4.70%
德州儀器199.390.55%

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