〈貴金屬盤後〉黃金小漲 4連跌後止步 市場等待美經濟數據
鉅亨網編譯許家華 2024-07-24 06:41
連跌 4 日後，黃金價格周二 (23 日) 終於小幅上漲，投資者等待本周稍晚公布的美國經濟數據，以便更清楚掌握美聯準會 (Fed) 今年降息時間點。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，市場焦點已自美國政治轉向經濟數據，並「假設 9 月將啟動降息」。
根據路透社調查，越來越多的經濟學家表示，聯準會今年將降息兩次。
根據芝商所的 FedWatch 工具，市場預計聯準會 9 月降息的可能性為 96%。
本周焦點將是周四發布的美國第二季國內生產毛額數據 (GDP)，以及周五將公布的最新個人消費支出物價指數 (PCE)，因為這是聯準會首選的通膨指標。
Melek 表示，若 PCE 數據有任何弱於預期的情形，都會有正面影響，主要是因為市場會更確信 Fed 將於 9 月開始降息。
Kitco 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「黃金的整體技術面依然看漲，這繼續吸引操作技術面的投機者做多市場，包括趁市場走跌時的買進交易。」
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