〈能源盤後〉供需均令人擔憂 原油跌至逾6周低點 WTI連跌4日

鉅亨網編譯許家華 2024-07-24 06:01

原油期貨周二 (23 日) 走跌，收在 6 周多以來最低水準，WTI 原油連續第四個交易日收低，係因市場擔憂需求放緩的情緒加劇大宗商品的普遍疲軟。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.44 美元或 1.8%，收每桶 76.96 美元，此前交易價格低至 76.40 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.39 美元或 1.7%，收每桶 81.01 美元。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 2.3%，收每加侖 2.41 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1% ，收每加侖 2.41 美元。

8 月交割的天然氣價格下跌 2.8%，收每百萬 Btu 2.19 美元。

市場驅動力

Exinity 首席市場分析師 Han Tan 表示，石油空頭似乎在油價季節性下跌之前提前介入。過去 5 年來，自 8 月到 11 月，原油價格平均每月走跌。

Tan 說，由於未見中國當局進一步支撐經濟，原油基準價格「因對中國需求的新擔憂而走低」。

WTI 原油和 Brent 原油均收在 6 月 7 日以來最低收盤價，其中 WTI 價格連續第四個交易日下跌。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，石油的阻力可能來自「市場對週期性大宗商品的普遍負面情緒，基本金屬價格也同樣反映這一點。」

Comex 銅期貨跌至 4 月初以來的最低水平，而其他基本金屬的價格也下跌，部分原因便是對中國需求的擔憂。

同時，供應擔憂也開始令原油承壓。由於石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 持續減產，本季原油供應預計仍將出現短缺。但一些 OPEC+ 成員國計劃 10 月才開始撤除部分減產措施。

瑞訊銀行 (Swissquote Bank) 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，「OPEC 預計第四季起將撤除其生產限制，以及川普勝選的可能性提升。川普稱自己若入主白宮，可能會進一步提高美國產量。」

Tan 表示，拜登總統退選的決定「為全球金融市場增添了一層不確定性」。在不久的將來，「石油市場仍聚焦在現有的供需動態，因為美國原油 (WIT) 目前已進一步跌至 80 美元以下的區間。」

他認為，在市場清楚新政府的政策對美國原油產量的影響之前，美國的政局風險在此期間仍可能透過美元渠道影響油價。

此外，市場也將關注美國石油庫存數據。能源資訊局 (EIA) 周三將發布原油供應周報。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周 (7/19 止) 美國商業原油供應量減少 277 萬桶，汽油供應量減少 142 萬桶，餾分油供應量減少 24 萬桶。