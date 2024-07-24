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鉅亨速報

盤後速報 - 德淵(4720)次交易(25)日除息0.54元，參考價22.71元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

德淵(4720-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.54元。

首日參考價為22.71元，相較今日收盤價23.25元，息值合計為0.54元，股息殖利率2.3%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 23.25 0.53586 2.3% 0.0
2023/08/03 14.7 0.2 1.36% 0.0
2022/08/01 13.8 0.2 1.45% 0.0
2021/09/09 13.8 0.0 0.0% 0.4853
2020/07/21 13.5 0.2993 2.22% 0.0

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