盤後速報 - 德淵(4720)次交易(25)日除息0.54元，參考價22.71元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
德淵(4720-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.54元。
首日參考價為22.71元，相較今日收盤價23.25元，息值合計為0.54元，股息殖利率2.3%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|23.25
|0.53586
|2.3%
|0.0
|2023/08/03
|14.7
|0.2
|1.36%
|0.0
|2022/08/01
|13.8
|0.2
|1.45%
|0.0
|2021/09/09
|13.8
|0.0
|0.0%
|0.4853
|2020/07/21
|13.5
|0.2993
|2.22%
|0.0
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