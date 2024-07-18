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鉅亨速報

盤後速報 - 德淵(4720)下週(7月25日)除息0.54元，預估參考價24.41元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

德淵(4720-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.54元。

以今日(7月18日)收盤價24.95元計算，預估參考價為24.41元，息值合計為0.54元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

德淵(4720-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為熱熔膠等黏劑.塗劑.填縫劑.脫模劑等化學品之加工製造買賣業務。醫療器材買賣業務。迴流設備振動機產品標示設備等自動化設備之設計組合維修買賣業務。近5日股價上漲11.41%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 24.95 0.53586 2.15% 0.0
2023/08/03 14.7 0.2 1.36% 0.0
2022/08/01 13.8 0.2 1.45% 0.0
2021/09/09 13.8 0.0 0.0% 0.4853
2020/07/21 13.5 0.2993 2.22% 0.0

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