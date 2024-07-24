盤後速報 - 光隆精密-KY(4581)次交易(25)日除息3.6元，參考價59.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
光隆精密-KY(4581-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。
首日參考價為59.4元，相較今日收盤價63.00元，息值合計為3.6元，股息殖利率5.71%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|63.00
|3.6
|5.71%
|0.0
|2023/07/25
|71.5
|2.5
|3.5%
|0.0
|2022/07/21
|31.85
|1.5
|4.71%
|0.0
|2021/08/31
|37.6
|2.0
|5.32%
|0.0
|2020/07/23
|41.95
|3.0
|7.15%
|0.0
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