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鉅亨速報

盤後速報 - 光隆精密-KY(4581)次交易(25)日除息3.6元，參考價59.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

光隆精密-KY(4581-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

首日參考價為59.4元，相較今日收盤價63.00元，息值合計為3.6元，股息殖利率5.71%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 63.00 3.6 5.71% 0.0
2023/07/25 71.5 2.5 3.5% 0.0
2022/07/21 31.85 1.5 4.71% 0.0
2021/08/31 37.6 2.0 5.32% 0.0
2020/07/23 41.95 3.0 7.15% 0.0

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