盤後速報 - 光隆精密-KY(4581)下週(7月25日)除息3.6元，預估參考價59.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
光隆精密-KY(4581-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。
以今日(7月18日)收盤價63.50元計算，預估參考價為59.9元，息值合計為3.6元，股息殖利率5.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
光隆精密-KY(4581-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬加工。近5日股價上漲0.63%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|63.50
|3.6
|5.67%
|0.0
|2023/07/25
|71.5
|2.5
|3.5%
|0.0
|2022/07/21
|31.85
|1.5
|4.71%
|0.0
|2021/08/31
|37.6
|2.0
|5.32%
|0.0
|2020/07/23
|41.95
|3.0
|7.15%
|0.0
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