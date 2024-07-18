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鉅亨速報

盤後速報 - 光隆精密-KY(4581)下週(7月25日)除息3.6元，預估參考價59.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

光隆精密-KY(4581-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

以今日(7月18日)收盤價63.50元計算，預估參考價為59.9元，息值合計為3.6元，股息殖利率5.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

光隆精密-KY(4581-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬加工。近5日股價上漲0.63%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 63.50 3.6 5.67% 0.0
2023/07/25 71.5 2.5 3.5% 0.0
2022/07/21 31.85 1.5 4.71% 0.0
2021/08/31 37.6 2.0 5.32% 0.0
2020/07/23 41.95 3.0 7.15% 0.0

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