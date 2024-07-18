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鉅亨速報

盤後速報 - 冠星-KY(4439)下週(7月25日)除息4元，預估參考價102.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

冠星-KY(4439-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(7月18日)收盤價106.00元計算，預估參考價為102.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

冠星-KY(4439-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣服裝布料之織造、印染、整理加工製造及買賣業務。前項產品及有關紗類原料之買賣，加工及進出口貿易業務。近5日股價下跌1.39%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 106.00 4.0 3.77% 0.0
2023/07/05 139.0 7.0 5.04% 0.0
2022/07/12 146.0 4.5 3.08% 2.0
2021/09/06 147.5 6.5 4.41% 0.0
2020/07/17 147.0 8.0385 5.47% 0.0

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