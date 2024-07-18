盤後速報 - 冠星-KY(4439)下週(7月25日)除息4元，預估參考價102.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
冠星-KY(4439-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(7月18日)收盤價106.00元計算，預估參考價為102.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
冠星-KY(4439-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣服裝布料之織造、印染、整理加工製造及買賣業務。前項產品及有關紗類原料之買賣，加工及進出口貿易業務。近5日股價下跌1.39%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|106.00
|4.0
|3.77%
|0.0
|2023/07/05
|139.0
|7.0
|5.04%
|0.0
|2022/07/12
|146.0
|4.5
|3.08%
|2.0
|2021/09/06
|147.5
|6.5
|4.41%
|0.0
|2020/07/17
|147.0
|8.0385
|5.47%
|0.0
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