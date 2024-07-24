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鉅亨速報

盤後速報 - 晟銘電(3013)次交易(25)日除息0.39元，參考價114.61元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

晟銘電(3013-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.39元。

首日參考價為114.61元，相較今日收盤價115.00元，息值合計為0.39元，股息殖利率0.34%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 115.00 0.38559 0.34% 0.0
2023/07/13 40.65 0.3 0.74% 0.0
2021/08/16 13.0 0.3 2.31% 0.0
2020/07/13 13.5 0.3 2.22% 0.0
2019/07/25 15.1 0.3 1.99% 0.0

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