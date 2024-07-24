川普稱金正恩想念他！北韓官媒：建議川普區分私人關係跟外交政策

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:35

美國共和黨總統候選人川普日前稱 11 月若再選上總統，將恢復與北韓最高領導人金正恩的關係，並認為後者想念自己，但根據北韓官媒《朝中社》最新報導，平壤不認為川普關於他與北韓及其領導人金正恩交好的話有意義，川普應區分公私關係。

《朝中社》評論指出，川普所說的「與北韓關係良好」、「跟擁有大量核武的人相處真是太好了」，是在宣傳自己對北韓與美國關係前景的看法，但華府並不能修正美國黨派紛爭下混亂的政策，因此北韓對川普發言不予理會。

川普當總統時曾努力表現與金正恩之間的私人友好關係，以及北韓與美國之間的友好關係，但未能促成任何實際的正向轉變。《朝中社》建議川普應將公共事務和個人事務、國家外交政策和個人情感區分開來。

《朝中社》還表示，美國在長達 80 年左右的時間堅持著最邪惡、最頑固的與北韓敵對政策。現在，美國政府無論怎樣都無法讓北韓相信美國願意對話，因為與此同時，美國在向朝鮮半島調遣戰略核武器、增加超現代武器，並經常與南韓進行「侵略戰爭軍演」，甚至演習對北韓展開核行動。

《朝中社》認為，美國應認真考慮雙方對抗的得失，最好在如何與北韓相處一事上做出正確選擇。