中國滬指又跌破2,900點 刷新近五個月新低
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-24 10:50
中國 A 股市場滬指周三（24 日）盤中持續走低，跌幅超過 0.5%，再次跌破 2,900 點，為 2 月 22 日以來階段新低。
《財聯社》的數據顯示，上證指數周三盤中跌 0.65%，報 2,896.48 點，深證成指跌 1.23%，創業板指跌 0.99%。
汽車整車、智慧駕駛、遊戲、醫療器械等類股下挫，滬深京三市下跌個股超過 4,600 檔。
中國人民銀行（央行）周一意外「降息」，力圖展現拚經濟的一面，但市場信心依舊低落。
中國央行周一發布公開市場業務公告，表示為強化公開市場操作機制，即日起公開市場 7 天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。
此外，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力道，央行宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，為去年 8 月以來首度調整。
與此同時，中國央行周一授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期貸款市場報價利率（LPR）為 3.35%，5 年期以上 LPR 為 3.85%，以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。
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