中國滬指又跌破2,900點 刷新近五個月新低

《財聯社》的數據顯示， 上證指數 周三盤中跌 0.65%，報 2,896.48 點，深證成指跌 1.23%，創業板指跌 0.99%。

中國人民銀行（央行）周一意外「降息」，力圖展現拚經濟的一面，但市場信心依舊低落。

此外，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力道，央行宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，為去年 8 月以來首度調整。

與此同時，中國央行周一授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期貸款市場報價利率（LPR）為 3.35%，5 年期以上 LPR 為 3.85%，以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。